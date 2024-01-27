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2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Sarıkaya Roma Hamamı ya da diğer adıyla Kral Kızı Hamamı Sarıkaya Kaplıcalar Mahallesi'nde yer alıyor.

Sarıkaya Roma Hamamı'nın büyük kısmı yıkılmış, yalnızca tonozlu arka mekâna geçişi sağlayan batı cephe duvarı ayakta kalmıştır. Bu kısımda 10 gözlü ve 2 katlı mermer, kemerli bir duvar görülür.

Basilica Therma Roma Hamamı'nın tarihi 2 bin yıl öncesine dayanıyor ve dünyada sadece iki örneği var.

Biri İngiltere’nin Baht şehrinde diğeri ise Sarıkaya’da bulunan bu eşsiz şifa kaynağı günümüze kadar mimari özelliğini kaybetmeden görselliğini koruyan ve 50 derece sıcaklıktaki termal suyuyla öne çıkıyor.

Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamının, şifası ve güzelliği dillerde dolaşıyor.

Antik Dönem'de Aquae Sarvenae ve Basilica Therma diye adlandırılan Sarıkaya, o dönemde de önemli bir kaplıca merkeziydi. Roma Dönemi'ne ait hamamın yalnızca tonozlu mekânına geçişi sağlayan arkat dizileri ile bunun üzerindeki boğa başlı kornet motifli süslemeleri günümüze kadar gelebilmiştir.

SARIKAYA KAPLICALARI EFSANESİ

Sarıkaya Roma Hamamı, "Kral Kızı Hamamı" olarak da bilinen etkileyici bir efsaneye sahip.

Halk arasında anlatılan bu hikâye, Kayseri'de yaşayan bir Roma kralının kızının amansız bir hastalığa yakalandığı dönemde başlar.

Kral, kızını birçok hekime götürür, ancak tedavi edilemez. Kızın hastalığı romatizma olarak teşhis edilir ve durumu gittikçe kötüleşir. Kızın ayakları tutmamaktadır, dizleri ise küt olmuştur.

O dönemlerde Sarıkaya, sazlık ve bataklık bir alandır. Ancak sıcak su kaynaklarına sahiptir ve içinde çamurlu bir hamam bulunur. Kızın son umudu olarak buraya gitmesine izin verilir.

Kız, sıcak su kaynakları etrafında zaman geçirir, arkadaşlarıyla çamura girer. Sıcak su ve çamurlar, kızın sağlığına iyi gelir. Bir süre sonra hastalık geriler, kız yürüyebilir hale gelir.

Tamamen iyileşen kızın bu sıcak sudan şifa bulduğu anlaşılır. Kızın babası, buraya mermer bir havuz yaptırır ve etrafını büyük taşlarla çevirir. Başlangıçta ıssız olan bu havuz etrafında yeni bir şehir kurulur ve şehre kızın adı verilir. Bu şehir, "Öper" veya "Hoperi" olarak anılır.

Ancak büyük bir deprem sonucunda bu şehir yok olur ve sadece hamamların bulunduğu yer ayakta kalır. Bu büyük şehir yok olmuş olabilir, ancak Sarıkaya Kaplıcaları, bu etkileyici efsane ve tarihi zenginliklerle unutulmaz bir deneyim sunuyor.