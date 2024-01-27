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AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, bakan ve bakan yardımcılarına ziyaretler gerçekleştirip çeşitli temaslarda bulunuyor.

Milletvekili Şahan bu ziyaretler ve temaslar kapsamında, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve son olarak Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı’yı ziyaret etti.

Şahan ziyaretler sonrasında açıklamada bulundu. Şahan, “Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve son olarak Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı beyefendiyi makamında ziyaret ettik. Sayın Bakanlarımıza ve Bakan Yardımcılarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ve Adalet Bakan Yardımcısı Can’a Yozgat’a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.