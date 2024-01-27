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Akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar bir kez daha güncelleniyor. Brent petrol ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak, motorin fiyatlarına 29 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir zam yapılacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, akaryakıt istasyonlarında motorin fiyatları bir kez daha yukarı yönlü değişecek. 29 Ocak Pazartesi günü itibariyle motorin litre fiyatına 1 lira 38 kuruşluk bir zam yapılacak. Son zam tarihi olan 20 Ocak'ta 1 lira 15 kuruş zam alan motorin litre fiyatı, yeni düzenleme ile birlikte 45 liraya yükselecek.

Bu zamdan etkilenmeyecek akaryakıt türleri arasında benzin ve otogaz (LPG) bulunuyor. Bu iki yakıt türünde fiyat değişikliği beklenmiyor.

Yeni zamlı motorin fiyatları şehirlere göre şu şekilde olacak: Yozgat'ta litre başına yaklaşık 42,42 TL, İstanbul'da 41,62 TL, Ankara'da 42,32 TL ve İzmir'de 42,53 TL.