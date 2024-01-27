Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hafta sonu altın fiyatlarında yükseliş trendi devam ediyor! Merkez Bankası'nın faiz artışına yönelik aldığı kararın ardından altın fiyatları, döviz kuru ve ons değerine bağlı olarak değişiklik göstermeye devam ediyor.

Güvenli limana olan talebin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş ivmesi yaşanıyor.

27 Ocak 2024 hafta sonu Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları şu şekilde:

Gram Altın:

Alış: 1.953,37 TL

Satış: 1.953,68 TL

Çeyrek Altın:

Alış: 3.125,40 TL

Satış: 3.194,27 TL

Yarım Altın:

Alış: 6.231,26 TL

Satış: 6.388,54 TL

Cumhuriyet Altını:

Alış: 12.501,58 TL

Satış: 12.738,00 TL

AYRICA, DİĞER ALTIN TÜRLERİNİN FİYATLARI DA ŞU ŞEKİLDE:

Ziynet Altın Fiyatı:

Alış: 12.501,58 TL

Satış: 12.738,00 TL

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı:

Alış: 1.084,04 TL

Satış: 1.467,34 TL

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı:

Alış: 1.857,06 TL

Satış: 1.969,48 TL