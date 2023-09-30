Seyretmem yetmedi güzelim sana 
Görünce lal olmuş dile dönderme 
Açarsa baharda kır çiçekleri 
Koklamadan solan güle dönderme

Bakışın muhabbet git demek acı 
Sende saklı durur gönlüm ilacı 
Sev sende seveni ol başım tacı
Aşkınla yandırıp küle dönderme

Bir mecnun misali çöllere düştüm
Gönül aman bilmez ben seni seçtim
Kurudu dudağım gözyaşı içtim
Pınarı kuruyan çöle dönderme

Düşünürüm seni her an dillerde
Ararım has bahçe gonca güllerde
Sen ayrı ben ayrı garip ellerde
Yürüyüp bitmeyen yola dönderme

Benim üzüntümdür seni görmemek 
Usanmaz beklerim ölenece dek
İdris’in derdi de hep sevda çekmek 
Her günü ızdırap çile dönderme 
Akar gözyaşları sele dönderme