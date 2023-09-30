Seyretmem yetmedi güzelim sana
Görünce lal olmuş dile dönderme
Açarsa baharda kır çiçekleri
Koklamadan solan güle dönderme
Bakışın muhabbet git demek acı
Sende saklı durur gönlüm ilacı
Sev sende seveni ol başım tacı
Aşkınla yandırıp küle dönderme
Bir mecnun misali çöllere düştüm
Gönül aman bilmez ben seni seçtim
Kurudu dudağım gözyaşı içtim
Pınarı kuruyan çöle dönderme
Düşünürüm seni her an dillerde
Ararım has bahçe gonca güllerde
Sen ayrı ben ayrı garip ellerde
Yürüyüp bitmeyen yola dönderme
Benim üzüntümdür seni görmemek
Usanmaz beklerim ölenece dek
İdris’in derdi de hep sevda çekmek
Her günü ızdırap çile dönderme
Akar gözyaşları sele dönderme