Seyretmem yetmedi güzelim sana

Görünce lal olmuş dile dönderme

Açarsa baharda kır çiçekleri

Koklamadan solan güle dönderme

Bakışın muhabbet git demek acı

Sende saklı durur gönlüm ilacı

Sev sende seveni ol başım tacı

Aşkınla yandırıp küle dönderme

Bir mecnun misali çöllere düştüm

Gönül aman bilmez ben seni seçtim

Kurudu dudağım gözyaşı içtim

Pınarı kuruyan çöle dönderme

Düşünürüm seni her an dillerde

Ararım has bahçe gonca güllerde

Sen ayrı ben ayrı garip ellerde

Yürüyüp bitmeyen yola dönderme

Benim üzüntümdür seni görmemek

Usanmaz beklerim ölenece dek

İdris’in derdi de hep sevda çekmek

Her günü ızdırap çile dönderme

Akar gözyaşları sele dönderme