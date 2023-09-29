Bazen olur deli gönlüm hoş durur

Bazen olur gözlerini yaş tutar

Bazen olur gün boyunca boş durur

Bazen olur bir gereksiz iş tutar

Bazen olur dumanlanır puslanır

Bazen olur akıllanır uslanır

Bazen olur bir tepeye yaslanır

Bazen olur karlı dağa baş tutar

Bazen olur türkü söyler ya destan

Bazen olur bin bir çeşit bağ bostan

Bazen olur açılır gül gülistan

Bazen olur her yanını kış tutar

Bazen olur kendin dertten sıyırır

Bazen olur sırrın ele duyurur

Bazen olur güzel çirlin ayırır

Bazen olur birbirine eş tutar

Bazen olur dostu olur yad eller

Bazen olur her güzeli yar beller

Bazen olur gündüzleri hayaller

Bazen olur uykuları düş tutar

Bazen olur Âşık İdris yanında

Bazen olur bir hancının hanında

Bazen olur usandırır canında

Bazen olur yar gönlünü hoş tutar