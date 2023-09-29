Bazen olur deli gönlüm hoş durur
Bazen olur gözlerini yaş tutar
Bazen olur gün boyunca boş durur
Bazen olur bir gereksiz iş tutar
Bazen olur dumanlanır puslanır
Bazen olur akıllanır uslanır
Bazen olur bir tepeye yaslanır
Bazen olur karlı dağa baş tutar
Bazen olur türkü söyler ya destan
Bazen olur bin bir çeşit bağ bostan
Bazen olur açılır gül gülistan
Bazen olur her yanını kış tutar
Bazen olur kendin dertten sıyırır
Bazen olur sırrın ele duyurur
Bazen olur güzel çirlin ayırır
Bazen olur birbirine eş tutar
Bazen olur dostu olur yad eller
Bazen olur her güzeli yar beller
Bazen olur gündüzleri hayaller
Bazen olur uykuları düş tutar
Bazen olur Âşık İdris yanında
Bazen olur bir hancının hanında
Bazen olur usandırır canında
Bazen olur yar gönlünü hoş tutar