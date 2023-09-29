Merhaba, havaların soğumasıyla bir sıcak kahveye ve hatırda kalan dostlarımıza özlemle başlamak isterim.

Dostluk bizler için neydi? zor gün tesellisi miydi?

En temeline bakacak olursak yaşanmışlık diyebiliriz. Kimi zaman yaşadığımız anın farkında olmadan bir sıcak kahve sohbetinde geriye baktığımızda ahh ne günlerdi demektir. Kimi zaman ise içimizde birikmiş keşkeleri hatırlatan şeyin adıdır dostluk. Belki de hem yara almak hemde yara sarmaktır. Fakat en sevdiğim kısmı ise elde edilen tüm mutlulukları ve başarıları hep birlikte kutlamaktır.

İki eşek hikayesini bilir misiniz?

İki tane eşek varmış çok iyi anlaşırlarmış biri sünger diğeri ise tuz taşıyormuş. Birgün derenin önüne yaklaşırken tuz taşıyan eşek nasılsa dostum bana hayır demez diyerek sırtladıkları yükleri değiştirmeyi teklif etmiş tabiki dostu onu kırmamış. Sonuç itibariyle eşeklerden biri yükünden kurtularak süngerlerle yoluna devam etmiş. Yürüdükçe göle yaklaşmışlar ve tek çare oradan geçmekmiş suya girdikçe eşeğin biri hafiflemiş diğeri ise süngerler suyu çektiği için daha çok ağırlaşmış. Yani burada üstadın şarkısındaki dizeler beni hep aydınlatır: “Dost dost diye nicesine sarıldım ben” Tabi sadece yanılmaktan bahsedersek ayıp etmiş oluruz. Hikâyeye diğer açıdan bakarsak da güveni işaret ediyor. Peki bu noktada dostluk eşittir güven diyebilir miyiz? Diyelim gitsin.

Çevreme bakıyorum bazen, çok mutlu oluyorum…

Zaman geçse dahi aynı güzelliğini koruyan ve onca mesafeye rağmen içtenliğini kaybetmeyen canım dostluklara ve dostlarıma. Bakmayın henüz o kadar yaş almadım fakat anneme/babama hep özenirdim yıllar sonra bile arkadaşlarıyla karşılaşınca nasıl ilk günkü samimiyeti koruduklarına. Meğer işin aslı dostlukmuş, güvenmiş, yaşanmışlıkmış.

Bana soracak olursanız neresinden bakarsak bakalım dostluk güzel şey en azından insanın hayatı tanımasına yardımcı olur. Bir de her gün görsen bile konuşacak birçok şey buluyorsan ve güven tazeleme ihtiyacı duymuyorsan tam olarak olman gereken yerdesin.

Bugün dostlarımızı hatırlama günü olsun ve dilerim ki dostluğunuz hep daim olsun.