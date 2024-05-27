Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın da aralarında yer aldığı Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu, Doç. Dr. Ayşenur Kayabaş Avşar, Doç. Dr. Pınar Arslan, Doç. Dr. Irmak Polat, Doç. Dr. Üyesi Esra Ertuğrul Tomsuk, Öğr. Görevlisi Çağatay Ersin ile Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Öğretmen Mehmet Fatih Kunduracı ve Öğretmen Zuhal Namlı Özmen’den oluşan 9 kişili Proje Eğitmenleri öğrencilerle hem teorik bilgi paylaşımında bulundular hem de uygulamalı etkinlikler gerçekleştirdiler.

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden Arif Bayram’ın Proje Yürütücüsü ve Sinan Özlü’nün Proje Uzmanı olarak aktif görev aldığı projeden 9 ve 10. sınıfta öğrenim gören 40 liseli öğrenci yararlandı.

Öğrencilerin aktif rol aldığı, teoriden uygulamaya, gözlemden deneye birçok yöntem kullanılarak doğa bilimi, sanat ve teknolojiyi kapsayan eğitimlerle öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirip gerçekleştirilmesi mümkün olan fikir, proje ve somut unsurlar ortaya koyarak gençlerin bilimsel düşünme becerilerini ve ilgili yönlerini geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla 20- 24 Mayıs 2024 tarihlerinde yürütülen proje kapsamında doğa gezileri, laboratuvar ve atölye çalışmaları içerikli ilgi çekici 11 etkinliğe yer verildi. Ayrıca 30 Mayıs 2024 günü Çankırı Hükümet Konağı Sosyal Tesis Fuaye Alanında “Bilimsel bitki ressamlığı ve cyanotype ile floral baskı sergisi” ile projenin görünürlüğünün de artırılacağı bir planlama yapıldı.

Proje kapsamında 24 Mayıs 2024 Cuma günü Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde proje katılımcısı öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Nano Ölçekte Su Topaklarının Modellenmesi” konusunu işleyen uygulamalı etkinlikler ve etkileşimli bir yolla bilgiler paylaştı. Nano ölçek, boyut, su, molekül, atom topakları, “atomic clusters, moleculer clusters,” modelleme, nanoteknoloji, H2O molekülünün yapısı, simülasyon gibi kavram ve kelimeler üzerinden tartışmalar başlatıp “Atomlar nasıl bağlanır? Hidrojen bağı nedir? İki su molekülü nasıl bir arada durabiliyor? En küçük iki atom nasıl bir arada duruyor?” gibi sorulara öğrencilerle birlikte cevaplar arayan bir diyalog geliştiren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilere uygulamalı molekül tasarımı atölyesi gerçekleştirdi. Daha sonra temel düzey bilgilerle başladığı sunumunda öğrencilerin merakını tetikleyici bilgiler paylaştı ve onların ele alınan konularla ilgili ileri düzey araştırmalardan haberdar olmalarını ve farkına varmalarını sağlayıcı bilgiler paylaştı.

Yaptığı değerlendirmesinde Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde aktif ve üretken bir kadro olduğunu, yeni işler yapmak ve bunu etkili biçimde yaymak istediklerini gözlemlediğin bu kadronun akademik camia ile iletişimde kalarak ortaöğretimde öğrencileri bilim camiasıyla buluşturmaya çalıştıklarını gözlemledim. Bu sevindirici ve umut vericidir. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk ve Ar-Ge birimi çalışanları ile onların şahsında emek veren herkesi tebrik ederim. TÜBİTAK programları böylesi güzel çalışmalar için de oldukça uygun fırsatlar sunuyor. İyi değerlendirmek lazım” dedi.