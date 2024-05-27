Kendine zarar verdiği iddiasıyla hastaneye sevk edilen Alisya Bahar Candan, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "suç gelirlerini aklama" suçlamasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanan Candan, 24 Mayıs'ta Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

TEDAVİ SONRASI YENİDEN CEZAEVİNDE

Alisya Bahar Candan, kendine zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tedavisinin ardından bugün tekrar cezaevine götürülen Candan'ın durumu kamuoyunda geniş yankı buldu.

44 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alisya Bahar Candan ile kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek ve diğer 22 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Alisya Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

GÖZLER DAVADA

Kamuoyunun yakından takip ettiği dava sürecinde, Bahar Candan ve diğer sanıklar hakkındaki suçlamalar ve ceza talepleri dikkatle izleniyor. Davanın seyri ve sonuçları merakla bekleniyor.