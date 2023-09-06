Çekerek Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Gençlik Merkezinde eğitmen Ayşe Arslaner tarafından verilen diksiyon kursunda, konuşmasını daha etkili bir hale getirmek isteyen kursiyerler birçok eğitimden geçiyor. 5 ay süren diksiyon eğitiminde kursiyerlere ses, vurgu, tonlama ve nefes egzersizleri uygulanarak akıcı konuşmaları sağlanıyor. Kursta akıcı konuşma, kelimeleri yuvarlamama ve kelimeleri net çıkarmaları için kursiyerler diksiyon tekerlemeleri ile de destekleniyor.

Kursiyer Nisa Akkan kursa gelerek diksiyon eğitimine katıldıklarını söyleyerek, “Burada eğitim alarak konuşmamızı akıcı hale getiriyoruz. Bu eğitim hem günlük hayatta hem de okulda bize çok fayda sağlıyor” dedi.

Çekerek Gençlik Merkezinde görevli diksiyon eğitmeni Ayşe Arslaner ise 5 aylık eğitimin kursiyerlere kazandırdıklarını anlatarak, “Diksiyon eğitiminde kalem çalışması, nefes egzersizi, sesli ve sessiz harflerin doğru kullanımı, ulama, vurgu, tonlama ve tekerleme gibi birçok çalışma yapıyoruz. Günlük konuşmaların nasıl yapılacağı noktasında baştan aşağıya uygulamayla gerçekleştirdiğimiz dolu dolu bir eğitim oluyor. Yaklaşık kursumuzda 150-200 arasında yaş gruplarına göre öğrencimiz eğitim alıyor. Kurs bitiminden sonra öğrencilerimize katılım belgesi veriyoruz.” şeklinde konuştu. İHA