Yozgatlı çiftçinin Toprak Mahsulleri Ofisinde mağdur edildiğini dile getiren Başkan Aydoğmuş; “Erdoğan Hükümeti Dünya Tahıl Sorununu çözmek için Rusya ile görüşmeler yapıyor. Ama Türk çiftçisi perişan, Türk çiftçisinin sorununu kim çözecek, Türk çiftçisini öldürmeyin sen önce Türk çiftçisinin tahıl sorununu çöz” şeklinde konuştu.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada, “Dünya tahıl sorununu çözüyorum diyen Erdoğan ve destekçileri Cumhur İttifakı, siz önce Türk çiftçisinin Tahıl Sorununu çözün. Ülkede üretici mağdur. Ürünleri elinde kaldı. Bakın Sayın hükümet Sayın, Cumhur ittifakı; koltuğunuzdan bir zahmet kalkın, TMO ofislerini ziyaret edin. Çiftçi ürününü satamıyor. Çiftçiyi buğdayın kilosu 5 liradan tüccara mahkum ediyorsunuz. TMO ofisleri çiftçiden ürünleri almıyor. Bir sürü bahaneler üretiyor. Akdağmadeni ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi ne çiftçi gibi gittim. Oradaki memurlar çiftçiyi dövecek gibi davranıyor. Elinde numune ile gelen çiftçilerin Suratlarına bakmıyor, çiftçiye niye geldiniz der gibi tavırlar yapıyor. Sonra bu ürün geçmez diye çiftçiyi kapı dışarı yapar gibi gönderiyor. Zavallı çiftçi de sığınacak bir liman arıyor. Kamyonla traktörle masraf edip ürünü TMO ya getiriyor, oradaki memur ürünü almayınca çiftçi kara kara düşünerek geri gidiyor. Niye tepki göstermiyorsunuz diyorum, o zaman hapse atarlar diyor. Ayıptır günahtır. Ülkeyi mahvettiniz, en kötüsü de insanların içindeki yaşam duygusunu öldürdünüz, insanlara korkular saldınız. Bakın siz dünya tahıl sorunundan önce Türk Çiftçisinin sorununu çözün. Milletin ürünü elinde kaldı. İnsanlar tek alsın 5 liraya devlet aldın diyor. Biz 5 liraya tüccara veriyoruz. Tüccar aynı ürünü getirip daha yüksek fiyata TMO ya veriyor diyorlar. Çiftçi kara gün dostudur. Artık yeter Türk çiftçisini öldürmeyin. Milleti perişan etmeyin” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi