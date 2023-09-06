YENİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ İSMAİL ALTINKAYNAK KİMDİR?
1971 yılında Eskişehir’de doğdu. Kıbrıs İlkokulu, Eskişehir İmam Hatip Ortaokulu ve Yunusemre Öğretmen Lisesi’ni bitirdi.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden 1996 yılında mezun oldu.
1996 yılında Antalya ili, Gündoğmuş İlçesi, Karamanlar Köyü İlkokulunda göreve başladı.
Beylikova Mehmet Avdan İlköğretim Okulu ve Fahri Günay İlköğretim Okulunda sınıf öğretmenliği yaptı.
Fahri Günay İlköğretim Okulunda müdür yardımcılığı yaptı.
Kutlu Doğum Anaokulunun kurucu müdürlüğünü yaptı.
Evli ve 3 çocuk babasıdır. (Melike Aslı Arslan)