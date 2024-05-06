2024 yılı Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. İslam aleminde Kurban alımı, kurban fiyatları, kurban edilebilecek hayvan türleri ve kurban alırken dikkat edilmesi gereken hususlar önemli konular arasında yer alıyor.

Kurban, İslam dininde bir ibadet ve fedakarlık eylemi olarak kabul edilir. Müslümanlar, Allah'a yakınlaşmak, sadaka vermek ve mütevazı olmak amacıyla kurban keserler. Bu ibadet genellikle Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilir; İslam takvimine göre Zilhicce ayının onuncu gününden başlayarak dört gün sürer. Kurban, genellikle koyun, keçi, sığır veya deve gibi hayvanlardan birinin kesilmesini içerir.

Kurban edilen hayvanın eti bir kısmı fakirlere, ihtiyaç sahiplerine ve komşulara dağıtılırken, bir kısmı ailenin kendisi için saklanır. Bu ritüel, müminlerin Allah'a olan bağlılığını ve fedakarlığını simgeler.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kurban Rehberi'ne göre, kurban edilebilecek hayvanlar için belirli kriterler bulunmaktadır. Deve için beş yaş, sığır ve manda için iki yaş, koyun ve keçi için ise bir yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Ayrıca, koyunlar altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilirler. Şafi mezhebine göre ise keçilerin de iki yaşını doldurması gerekmektedir.

Ancak, kurban edilecek hayvanların sağlıklı, azaları tam ve besili olması önemlidir. Körlük, boynuz kırığı, dil, kuyruk, kulak ve meme kesikleri gibi kusurlar, hayvanın kurban edilmesine engel teşkil eder. Sağlıklı hayvanlar, genellikle gövdesi dolgun, derisi elastiki, bakışları canlı ve kürkleri parlak olarak tanımlanır.

Kurbanlık hayvanların yaşlarının belirlenmesi için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, boynuzlardaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Çiftlik kayıtları mevcut değilse, diş gelişimine bakılarak yaş tespiti yapılabilir. Ayrıca, kurbanlık hayvanların sağlık durumunu belgeleyen küpeler, pasaportlar veya veteriner sağlık raporları da önemlidir.

Kurban kesme ritüeli, Müslümanlar için dini bir vecibedir ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken hususlar titizlikle takip edilmelidir.