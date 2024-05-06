Bandırma'ya seyir halinde olan 64 metrelik kargo gemisi İstanbul Boğazı girişinde dümen arızası yapınca gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri, kargo gemisini Kurtarma-10 Römorkörüne yedekleyerek Büyükdere Limanı'na güvenli bir şekilde demirletti. Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halinde olan kargo gemisi, İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yaptı.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, BRABUS adlı 64 metre boyundaki kargo gemisi için; kılavuz kaptan ile KURTARMA-10 Römorkörü ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) Botunu olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak geçici olarak askıya alındı.

Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda; kılavuz ve can kurtarma botu refakatinde, KURTARMA-10 Römorkörüne yedeklenerek Büyükdere’ye emniyetle demirletildi.

Askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 08.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.