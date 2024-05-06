Trendyol'un Anneler Günü'nde iPhone hediye edeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Trendyol Destek hesabı, bir sosyal medya kullanıcısının Twitter üzerinden yaptığı sorguya verdiği cevapla durumu açıklığa kavuşturdu.

Trendyol Destek ekibi, kullanıcının paylaştığı bağlantının Trendyol'a ait olmadığını belirtti ve ilgili ekiplere bilgi vererek gerekli incelemenin yapılacağını bildirdi.

Dolayısıyla, "Trendyol Anneler Günü iPhone hediyesi" gibi iddialara itibar edilmemesi ve bu tür mesajlara dikkat edilmesi önem taşıyor.

Özellikle bu tür özel günlerde yapılan kampanyalar genellikle firmaların resmi sosyal medya hesapları ve web siteleri üzerinden duyurulurken, dolandırıcıların bu gibi özel günleri fırsat bilerek gönderdiği mesajlar birçok kullanıcıyı mağdur edebiliyor.

Bu nedenle, güvenilir kaynaklardan doğrulama yapmak ve şüpheli mesajlara karşı dikkatli olmak önemlidir.