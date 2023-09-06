Yozgat eski Milletvekili Op. Dr. Ertuğrul Soysal, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Yozgat İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Nejdet Özcan, Ahmet Şevki Ergin Kültür ve Hizmet Vakfı (AŞK Vakfı) Başkanı Dr. Ali Şakir Ergin, Eğitime Destek Platformu Yozgat Şube Başkanı Talip Karslıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Halk Bankası Bölge Müdürü Tuncay Karamaz, Halk Bankası Yozgat Şube Müdürü Ender Halcı, Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz ve beraberindeki dernek üyeleri Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti. Alpaslan Demir