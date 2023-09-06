Kırşehir’e bağlı Çiçekdağı İçme Suyu İsale Hattı 2’nci kısım yapım işi” kapsamında, DSİ Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Zeki Özdoğru, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu’nu ziyaret etti.

DSİ Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Zeki Özdoğru, İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürü, 122’nci Şube Müdürlüğü ve beraberindeki teknik heyet, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile birlikte devam eden çelik boru imalatı, sanat yapıları ve içme suyu depoları çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. Alpaslan Demir