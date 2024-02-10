Deva Partisi İç Anadolu Bölge Koordinatörü İsmail Yılmaz, Deva Partisi Yozgat İl Başkanı olarak ataması yapılan Faruk Turan Çiftçi ve Yozgat Belediye Başkan adayı Asım Çelikel ve yönetim kurulu üyeleri tarafından gazetemize ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyarette Deva Partisi İç Anadolu Bölge Koordinatörü İsmail Yılmaz gazetemiz Genel Yayın Koordinatörü Yasin Nazım Kayhan ile gündeme dair konular ile ilgili sohbet etti.

Daha önce il başkanlığı ve milletvekili görevlerinde bulunan Yozgat’ın tanınmış iş insanlarından İsmail Yılmaz, belediye başkan adayı Asım Çelikel ile yola çıktıklarını ve Yozgat’ın sosyal ve kültürel yaşamına yeni bir soluk getireceklerinin altını çizdi ve Yozgat siyasetinde biz de varız diyerek belediye başkanlıkları için iddialı olduklarını ifade etti.