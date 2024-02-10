Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında Yozgat’ın Sorgun ilçesinde ikamet eden R.E isimli şahsın 66 xx xxx plakalı araç ile Kayseri ilinden Yozgat’ın Sorgun ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi elde edilmiştir.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; 09 Şubat 2024 tarihinde Sorgun ilçesi xxx mevkiinde yapılan devriye faaliyetinde uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 66 xx xxx plakalı araç ile R.E. isimli şahısın yapılan araması neticesinde; 8,64 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanıp gözaltına alınan R.E. isimli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Uyuşturucu madde bulunduran, kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.