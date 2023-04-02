Devre arasında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu bugüne kadar çıktığı 9 maçta 18 gol atma başarısı gösterdi. Gol krallığında zirvede yer alan Cemal Deliktaş, 14 grubun yer aldığı Bölgesel Amatör Lig de diğer oyuncuları geride bıraktı.

Deliktaş'ı, 17 gol atan Yunus Emre Belediyespor'un oyuncusu Enes Yıldırım ile yine 17 gol atan Sebat Gençlikspor'un oyuncusu Serkan Köse, 16 gol atan Karabük İdman Yurdu spor'un oyuncusu Ercan Kuruçay ile 16 gol kaydeden Burhaniye Belediyespor'un oyuncusu Kadir Kaya takip etti. Haber Merkezi