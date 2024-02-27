Bağımsız Belediye Başkan Adayı Osman Daşdan, yeni yüzyıl belediyeciliğinde temizlik, asfalt, kaldırım yapmak belediyecilik değildir, yapılması gereken rutin hizmet olduğunu söyledi.

Başkan Adayı Daşdan, Yozgatlı seçmenlere seslenerek “Güvenli, yaşanabilir bir Yozgat için, daha iyi bir gelecek için birlikte hareket edelim” dedi.

Daşdan, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sanayi, tarım, turizm ile yeni kaynaklar üretmek, yatırım, üretim ve istihdama öncülük etmek, imar uygulamaları, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlere hazır olmak, çalışan personellerimizin memnuniyeti, engelsiz bir şehir oluşturmak, adalet, huzur, sosyal donatılar kurmak, yeşil alanlar oluşturmak, çevre duyarlılığına sahip olmak gibi her alanda etkin ve var olmak gerekir. Biz bu anlayış ve vizyonla Türkiye yüzyılına uygun bir belediyecilik ile Yozgat’ımızı örnek marka şehir haline getireceğiz.”