Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette iki üniversite arasında yürütülecek iş birliği konularında fikir alış verişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaretin sonunda mevkidaşlar, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi