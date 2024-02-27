Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü ve Vergi Dairesi Müdür yardımcısı Atalay Çelik’i Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan makamında ağırladı.

Ziyarette bir açıklama yapan Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü, her bir mükellefin kendileri için özel olduğunu belirterek, bütün kurum personelinin bu anlayışla vatandaşa en iyi hizmeti sunmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

Güdücü, devletin sunduğu her türlü kolaylığı aksatmadan mükellefe ulaştırmak için çalıştıklarının altını çizerek, kurumlar arası iş birliğini de daima en üst seviyede tutmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Üzeyir Arslan, Vergi Dairesi Müdürü Yasin Güdücü’nün nezdinde bütün kurum çalışanlarının 35. Vergi Haftası’nı kutladı.

Vergi bilinci yüksek toplumlarda ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin de aynı paralelde seyrettiğini kaydeden Başkan Arslan, mükelleflerin işlerini kolaylaştıran, çözüm odaklı uygulamaların iş dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı.