Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine yönelik seminer düzenlendi.

Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 150 öğrenciye Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve ‘Kadına El Kalkamaz’ projeleri kapsamında bilgilendirme yapılarak öğrencilere ‘KADES’ uygulaması tanıtıldı.

İl jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızı kamu yararına aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla eğitsel etkinliklere devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.