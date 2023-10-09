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Özgeçmiş bilgilerin sıralandığı bir listeden çok reklamınızı yapan bir araç olduğunu belirten Sorgun Gençlik Derneği yönetim kurulu Başkanı Halil Uğuz, eğitimin 14 Ekim’de düzenleneceğini söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Uğuz, “Tecrübe ve kıymetli eğitimlerle donanmış da olsanız, muhteşem enerjilere de sahip olsanız, binlerce adayın arasından fark edilmenizi sağlayan ilk basamak özgeçmişinizdir. İş bulmak için atılacak ilk adım profesyonelce yazılmış bir özgeçmiştir. Herhangi bir iş başvurusunda bulunmadan önce mutlaka etkili hazırlanmış bir CV sunmanız şarttır. Özgeçmişiniz doğru hazırlanmış olmalıdır ki yaptığınız başvuruda binlerce adayın içinde sizi öne çıkarsın” şeklinde konuştu.

Eğitim İçeriği ile alakalı bilgiler veren Başkan Uğuz şunları söyledi:

Özgeçmiş Nedir? Temel Özgeçmiş Bölümleri

Ezber Bozan Özgeçmişler

Etkili Bir Özgeçmişte Neler Yer Alır?

CV Hazırlarken Yapılan En Yaygın Hatalar

Ön Yazı Nedir?

Ön yazı Kullanımı Ne Zaman Kullanılır?

Etkili Ön yazı Nasıl Yazılır?

Referans Bildiriminde Doğrular ve Yanlışlar

Teşekkür Yazısı Nasıl ve Ne Zaman Yazılmalıdır?

Mülakatta İlk İzlenim

Mülakatta Beden Dilinin Önemi

Mülakat Sırasında Dikkat Edilecek Konular

Mülakat Esnasında Gelebilecek Örnek Sorular

Yeni Mezunlara Sorulabilecek Sorular

Mülakatta Sorabileceğiniz Sorular

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Üniversite Öğrencileri,

Yeni mezunlar

İş arama sürecinde olanlar

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

Özgeçmiş hazırlama aşamasında nelerin önemli olduğunu, dikkat edilmesi gereken noktaları, ipuçlarını öğrenirken; mülakat aşamasında hatırlanmanızı ve öne geçmenizi sağlayacak olan kriterlere hep beraber bakacağız.

Örnek mülakat soruları, mülakat öncesi ve sonrası için tavsiyeler ve en önemlisi etkileşimli bir eğitim ile kafanıza takılan soruları cevaplayacağız.

EĞİTİM DETAYLARI

Eğitim yaygın eğitim yöntemleri ile yapılacaktır.

Eğitim 14 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 17.00'de bitecektir.

Eğitim ücretsiz olup, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır.

Eğitim SORGED ofisinde düzenlenecektir.

Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır.” (Alpaslan Demir)