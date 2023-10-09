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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hac kayıt takvimiyle birlikte hac ön kayıt tarihleri 13 Eylül’de başlamıştı. Yaklaşık bir ay süren ön kayıt süresi yarın sona eriyor.

Yozgatlı vatandaşları da yakından ilgilen ön kayıt süresi ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığından son gün uyarısı yapıldı.

İlk defa hacca gitmek için kayıt yaptıracak olan hacı adayları e-Devlet üzerinden başvurusunu yaparak 450 liralık hac ön kayıt ücreti yatıracak.

KAYITLARI OTOMATİK YENİLENECEK

Daha önce hac kaydı olup durumlarında değişiklik yapmak istemeyenlerin kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığından otomatik olarak yenilenecek. İl, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türünde değişiklik yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden ya da il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapabilecek.

Başkasının yardımı olmadan günlük aktivitelerini gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta veya yaşlı olan hacı adayları, müracaatlarını, hacca daha önce hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte yapabilecek.

0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen adaylar, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yaptırabilecek. Söz konusu yaş aralığında bulunan çocuklar, ebeveynlerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek. (Haber Merkezi)