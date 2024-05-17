Milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, kirayı IBAN üzerinden yatıran kiracıları terletecek emsal kararını açıkladı.

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay, kira ödemelerini IBAN üzerinden yapan kiracılar için emsal niteliğinde bir karar açıkladı. Bu karara göre, kiracıların bazı hususlara dikkat etmemesi durumunda kira ödemesi eksik sayılabilir ve bu durum yasal yaptırımlara yol açabilir.

KİRA ÖDEMELERİNDE BANKA İŞLEM ÜCRETİ SORUNU

Olay, L.M. isimli bir kiracının her ay düzenli olarak kira bedelini ev sahibinin banka hesabına yatırmasıyla başladı. Dört ayın ardından ev sahibi, kiracının kira ödemelerini eksik yaptığı iddiasıyla icra takibi başlattı. Kiracı L.M., düzenli ödeme yaptığını savunarak icra takibine itiraz etti ve bu itiraz mahkemeye taşındı.

EV SAHİBİNİN İDDİALARI VE MAHKEME SÜRECİ

Ev sahibi, L.M.'nin dört aydır kira ödemelerini eksik yaptığını öne sürerek mahkemeye başvurdu. Ev sahibi, kira bedelinin tam olarak ödenmesi gerektiğini belirterek, icra takibinin devamını ve kiracının tahliyesini talep etti.

KİRACIDAN BANKA MASRAFLARINA İTİRAZ

Kiracı L.M. ise her ay 450 TL kira ödediğini, ancak banka tarafından havale ücreti olarak 31,50 TL kesildiğini belirtti. Bu kesintinin ev sahibinin sorumluluğunda olduğunu savunan kiracı, kira sözleşmesinde kira bedelinin elden peşin olarak alınacağı belirtildiği halde, ev sahibinin banka yoluyla ödeme talep ettiğini ifade etti. Kiracı, oluşan bu masrafın kendi hatası olmadığını ve davanın reddedilmesini talep etti.

İLK MAHKEME KARARI VE YARGITAY’IN BOZMA KARARI

Mahkeme, kira bedelinden yapılan kesintinin bankanın masraflarından kaynaklandığını ve bu masrafın kiracının sorumluluğunda olmadığını belirterek davayı reddetti. Ancak, ev sahibinin itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, davayı yeniden inceledi ve emsal niteliğinde bir karar verdi. Kararda, paranın eksiksiz olarak ev sahibine ulaşmasının kiracının sorumluluğunda olduğu, banka üzerinden yapılan havale işlem masraflarının kiracıya ait olduğu belirtildi. Bu nedenle, havale masrafı kesildiği için kira bedelinin eksik ödendiği ve bu durumun kiracının tahliyesine yol açabileceği vurgulandı.

KİRACILAR İÇİN UYARI

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, şu şekilde karar verdi:

"Açıklanan şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme sayılmaz. Mahkemede, takibe konu eksik ödenen kira bedelleri üzerinden itirazın iptal edilmesi ve kiracının tahliyesine karar verilmesi gerekir. Mahkeme kararının bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Bu karar, kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracıların dikkatli olmasını ve havale masraflarını göz önünde bulundurarak tam ödeme yapmalarını zorunlu kılıyor. Kira ödemelerinin eksiksiz yapılması, hem yasal yaptırımlardan kaçınmak hem de olası tahliye durumlarını önlemek adına büyük önem taşıyor.