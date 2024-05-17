Sorgun ilçesine bağlı Karaveli köyünde kadınlar, meralardan bin bir emekle topladıkları madımağı, evlerinde pişirerek Sorgun Belediyesince düzenlenen 2. Geleneksel Madımak Şenliği ve El Emeği Ürünleri Sergisi’nde ilçe halkının beğenisine sunuldu. Şakir Efendi Meydanı’nda düzenlenen Madımak Şenliği’ne katılan vatandaşlara madımak yemeği yoğurt ve yufka ekmek ile ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Sorgun Belediyesi Hilal Evlerde üretilen el emeği ürünler için stant açılarak satışları yapıldı.

Geleneksel hale getirdikleri Madımak Şenliğinde konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat ve yöresinde yetişen madımağın tanıtımı yaparak vatandaşlara ikramda bulunduklarını söyledi. Ekinci, “Yozgat ve civarında vatandaşlarımız madımak topluyor ve bu madımakları hem dolaplarına koyup kışa hazırlık yapıyorlar hem de yaz boyu tüketenler oluyor. Biz madımağa dikkat çekmek hem de sağlıklı beslenmek adına bir de yöresel yemeğimiz olduğu için Sorgun Belediyesi olarak 2. Madımak şenliğini düzenliyoruz. Yoğun bir katılımın olduğu şenlikte vatandaşlarımıza madımak ikramında bulunduk. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Sorgun Belediyesi Hilal Evlerde yıl boyunca kadınlar tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünlerin satışının da şenlikte gerçekleştirildiğini belirten Ekinci, kadınların aile ve mutfak ekonomilerine de katkıda bulunduklarını ifade etti.

Madımak şenliğine katılan vatandaşlardan Ali Ünal, Sorgun Belediye Başkanı Ekinci’ye madımak şenliğini ilçeye kazandırdığı için teşekkür ederek, “Madımak bizim yörenin lezzetlerinden bir tanesi, biz de bugün şenliğimize katılarak madımak yedik. Çok lezzetliydi” dedi.