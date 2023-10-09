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Bu kapsamda Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünce geliştirilmiş olan Burakbey-Akar – Anka06-Bozlak-Misket-Sayım 40-Sinanbey -Asil -Tosunpaşa çeşitleriyle kavuzsuz arpa çeşidi Yalın ve Bahri Dağdaş tarafından geliştirilen Ayrancı-Keykubat çeşitleri ve özel bir firma tarafından geliştirilerek tescili yapılmış olan Mizgin çeşitleri ekildi.

Yapılan çalışmalarla ilgili İl Müdürü Tanju Özkaya açıklama yaptı.

Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, “İlimiz Ülkemizin önemli tarım merkezlerinden birisidir. En önemli üretimimiz ise Arpa ve buğdaydır. Amacımız bu potansiyeli daha fazla harekete geçirmek için verimi artırmaktır. Bu amaçla Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Araştırma Kuruluşları ile işbirliği yaparak İlimizin değişik bölgelerinde çiftçilerimizle birlikte deneme ve demonstrasyonlar kurmaktayız. Bu yıl kurduğumuz 9 arpa demonstrasyonun hasatları teknik personelimizin kontrolünde çiftçilerimizle birlikte yapıldı. Bu yıl yağışlar iyi oldu. Bazı yerlerde fazla yağışlara bağlı olarak yatmalar oldu. Ama çok güzel sonuçlar aldık. Dekardan 320 Kilogram ile 627 Kilogram arasında verimler aldık. Bu çeşitleri tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)