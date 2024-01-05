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Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu tarafından Cumhuriyetin yüzüncü yılında şehit Osman Köse adına fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Irak’ın Erbil kentinde Türk Diplomat olarak görev yapan şehit Osman Köse terör örgütleri tarafından şehit edilmişti.

Yerköy Adalet MYO öğrencileri, Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk koordinasyonunda fidan dikim etkinliğinde 100 fidan toprakla buluştu.

Yerköy Adalet MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Seyyid Ali Ertaş, Öğretim Görevlisi Mert Soğukoluk, idari personeller ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte terör örgütü lanetlenerek bu olayların son bulması için temennilerde bulunulurken Şehitlere Allahtan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilendi.