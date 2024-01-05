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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklama ile devlet ödemelerinin hesaplara aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2023 yılında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında üreticilere yönelik olarak gerçekleştirilen devlet ödeme desteğinin tam 9,2 milyar TL olduğunu ifade etti.

Yumaklı, yaptığı paylaşımda, alın teriyle toprağı sulayan ve üretime güç katan üreticilerin yanlarında olduklarını vurgulayarak ödemelerin detaylarını paylaştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, tarım sektöründeki emekçilere destek olmak adına gerçekleştirilen ödemelerin artık hesaplarda olduğu belirtildi.

Ayrıca, afetlerde zarar gören üreticilere yönelik olarak da 8 milyar TL hasar tazminatının ödendiği bilgisini veren Bakan Yumaklı, tarım sektöründe yaşanan olumsuz durumların etkilerini hafifletmek amacıyla devletin sağladığı destekleri güçlendirdiklerini ifade etti.