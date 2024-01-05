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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TİSK toplantısında seçim vaatlerinin arasında yer alan yaşlılık sigortasının hayata geçirileceğine dair bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Konfederasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada işçi ve işverenin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, başarıyla sonuçlanan asgari ücret sürecine değindi.

Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, dünya nüfusunun yaşlanmakta olduğunu belirterek, 60-65 yaş arasındaki bireylerin hala aktif iş hayatında bulunduğunu söyledi.

Bakan Işıkhan, yaşlılık sigortasının hayata geçirileceği müjdesini verdi. "Vatandaşlar genel sağlık sigortasına bir bedel ödeyerek sigorta hizmetinden yararlanıyor. Bu bedeli ödeyemeyecek durumda olanlardan talep edilmiyor.

Türkiye'deki sağlık sistemi olanaklarının dünya genelinde eşine rastlanmayacak bir örneğe sahip olduğunu belirten Işıkhan, yaşlılık sigortasının da hayata geçirileceğini ifade etti.

Yaşlılık sigortası ile gelecek için yaşlıları koruma hedefi taşıdıklarını belirten Işıkhan, her evde bir yaşlı, bir engelli, bir hasta vatandaş olduğunu hatırlatarak, sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.