Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve parti yönetimi, AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve parti yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’na, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, İl Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Ziyarette belediye başkanlığı seçimleri öncesinde yapılacak olan çalışmalar görüşüldü. Yol ve dava birliklerini daha da güçlendirerek ve birlikte daha büyük hedeflere yürümek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Çelebi Altuntaş , “Vatanımız ve milletimizin birliği, dirliği ve yükselişi için yol ve gönül birliği içinde olduğumuz Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu’na ve yönetimine ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhur İttifakı’nın vatan, millet ve daha güçlü bir Türkiye için aynı amaç ve ilkeye hizmet ettiğini ifade eden Altuntaş, “Cumhur İttifakı, Yozgat'ımız için bir olmak, birlik olmak demektir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. 2024 yılı da Yozgat'ımız için köklü bir değişimin, öncü bir yeniliğin ve güçlü bir gelişimin yılı olacaktır. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hep birlikte omuz omuza vererek Yozgat'ı en üst seviyeye taşımak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyleyen Altuntaş, Cumhur İttifakı ruhuyla hareket ederek büyük bir gayret ile çalıştıklarını belirtti.