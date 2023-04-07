Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz, “Yetim Gülerse Dünya Güler” sloganı ile gerçekleştirilen iftarda yetimler ve aileleriyle buluştu.

Kaymakam Topuz, yemeğe katılan çocuklarla ve yakınlarıyla bizzat ilgilenerek ailelerin taleplerini de kendilerinden dinleme imkânı buldu.

Devletin her zaman çocukların yanında olduğunun altını çizen Topuz, bu konuda desteklerini esirgemeyeceğini sözlerine ekledi.

Program açılışında yapılan konuşmada ise şu ifadeler yer aldı; “Çocuklarım bizlere birer emanettir. Yaşantımız gereği elimizden geldiği kadarıyla çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. İnsan suresinde buyurulduğu gibi; Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Çocuklarımızın yüzlerinde gülücükler açtırmaya çalışıyoruz. Bugün çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmasının ardından çocuklarla çeşitli oyunlar oynadılar. Program yemek ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekinerek sona erdi. Haber Merkezi