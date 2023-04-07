İftar programına Vali Vekili Adnan Kayık, Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, çocuklar katıldı.

İftar öncesi ailelerle bir süre sohbet ederek, çocuklarla yakından ilgilenen Vali Vekili Kayık çocukların sorun ve taleplerini dinledi.

Çocukları dinleyen ve yakından ilgilenen Vekil Kayık, hediye takdiminde de bulundu.

İftar programından sonra İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Dünya Yetimler Günü” dolayısıyla açıklama yaptı. Müdür Neşeli, “Yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi için her yıl Ramazan ayının 15’inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak anılması kararı alınmıştır. O tarihten bugüne kadar toplumun bilinçlendirilmesi ve duyarlılığın arttırılması amacıyla çeşitli etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmekte. Ebeveynini kaybetmiş olan çocuklar, maddi sorunlar ve manevi yoksunluk yaşamakta ve hayata tutunmakta güçlük çekmekte. Yetimlere vereceğimiz maddi ve manevi destek onları hayata daha çok bağlayacak ve yarınlara daha fazla umutla bakmalarını sağlayacaktır. Yüce dinimiz İslâm, yetime sahip çıkmayı ve onlara adaletle davranmayı emretmiştir. Bir yetimin başını okşamak ve yüzünü güldürmek inancımıza göre paha biçilemez değerde bir eylemdir. Aynı zamanda kendisi de bir yetim olan Peygamber Efendimiz, yetimleri her zaman koruyup gözetmeyi tavsiye etmiştir. Bu vesileyle, hiçbir çocuğun öksüz ve yetim kalmamasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor; tüm yetim ve öksüz yavrularımıza sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum” şeklinde konuştu. Haber Merkezi