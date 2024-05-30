Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Çocuk Gelişimi Programı Bahar Şenliği etkinliği düzenlendi.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu'nda Bahar Şenliği düzenlendi.

Şenlikte geleneksel çocuk oyunları, çocuk şarkıları, yüz boyama gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Şenliğin sonunda 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu Müdüresi Gamze Açıkgöz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölüm başkanı Öğr. Gör. Yasemin İbiş'e plaket takdiminde bulundu.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan yapılan açıklamada, “Şenliğin organizasyonunda emeği geçen başta Doç. Dr. Onur Batmaz ve bölüm başkanı Öğr. Gör. Yasemin İbiş olmak üzere bütün öğretim elemanlarımıza, özveri ile şenliğin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm öğrencilerimize, misafirperverlikleri için 75. Yıl Dr. Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.