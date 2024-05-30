Kütüphane açılış törenine Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, İl Millî Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Şehit Cevdet Cansev’in ablası ve yakınları, İlçe Protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Şehit Cevdet Cansev’in adını yaşatmak, bir nebze olsun minnet duygusunu yerine getirmek amacıyla kurulan kütüphane için emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılışın ardından Altınkaynak, okul yöneticileri ve öğretmenler ile bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında istişarede bulundu.

Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezini de ziyaret eden Altınkaynak yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek emek ve gayretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek ziyaretini sonlandırdı.

CEVDET CANSEV KİMDİR?

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cevdet Cansev, 1969 yılında, Saraykent ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cevdet Cansev, ilkokul tahsilini Ankara ili, Üçkızlar ilkokulunda, ortaokulu Battalgazi ortaokulunda, liseyi ise Ankara Ticaret Lisesinde tamamlamıştır. 1994 yılında, Tunceli ili, Sütlüce 61.nci Mekanizma Tugay Komutanlığı emrine sözleşmeli Piyade Uzman Onbaşı olarak atanmıştır.

03 Temmuz 1995 tarihinde, Tunceli-Sütlüce-Bağlarbaşı Erdemli Mahallesi, Sistepe mevkiinde, bir grup bölücü PKK terör örgütü mensubu ile yapılan silahlı çatışmada şehit olmuştur.

Bekar olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Cevdet Cansev’in naaşı, Ankara Cebeci Asri Mezarlığına defnedilmiştir. Şehidin ailesi halen Ankara Battalgazi'de ikamet etmektedir.