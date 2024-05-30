Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanlığı tarafından eğitim gören çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için kermes düzenlendi.

Şube Başkanı Sevda Tecimer ve dernek üyeleri tarafından, açılan kermeste Polis çocuklarının eğitim gören ve Yozgat genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimlerinde katkı sunmak amacıyla destek kermesi açıldı.

Açılış törenine, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Sevda Tecimer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve POMEM Müdürlüğünde görevli Polisler ve POMEM öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.