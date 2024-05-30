Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanlığı tarafından eğitim gören çocuklar ve ihtiyaç sahibi aileler için kermes düzenlendi.

İhtiyaç Kermesi Düzenlendi1

Şube Başkanı Sevda Tecimer ve dernek üyeleri tarafından, açılan kermeste Polis çocuklarının eğitim gören ve Yozgat genelinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimlerinde katkı sunmak amacıyla destek kermesi açıldı.

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İhtiyaç Kermesi Düzenlendi2

Açılış törenine, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan, Polis Eşleri Derneği Yozgat Şube Başkanı Sevda Tecimer’in katılımıyla gerçekleştirildi.

İhtiyaç Kermesi Düzenlendi3

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve POMEM Müdürlüğünde görevli Polisler ve POMEM öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Muhabir: Alpaslan Demir