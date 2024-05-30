Kursa il merkezinden ve ilçelerden yoğun bakım personelleriyle birlikte toplam 19 kursiyer eğitime katıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi eğitim salonunda başlayan kurs teorik ve yoğun bakımda uygulamalı olarak yapıldı.

Yedincisi olan sertifikalı Yoğun Bakım Hemşireliği eğitiminin başarıyla sonuçlandığını söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Sertifikalı eğitimler, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun belirlediği kriterleri sağlayan hastanelere onay vererek yaptırılan eğitimlerdir. Hastanemize yedincisi olan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalı eğitim programı il merkezinden ve ilçelerimizdeki hastanelerimizden 19 kursiyer tamamlamıştır. Teorik ve uygulamalı olan eğitim programı kursiyerlerin mesleki olarak geliştirmesi adına çok önemli eğitimlerdir. Bu eğitim sonrasında 19 personel sertifikalandırıldı. Yeni sertifikalı eğitim programlarını açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu eğitimlerle birlikte çalışanlarımızın daha bilgili ve daha kaliteli hizmetler sunacağı kanaatindeyiz. Bu tip sertifikalı eğitimler çalışanlarımız için branşlaşmak adına önemli eğitimlerdir. Mesleki olarak daha donanımlı olmayı sağlıyor. Hastanelerimizde böyle eğitimli personellerimizin artmasıyla birlikte kaliteli hizmet verme yolunda daha da yol kat etmiş olacağız” dedi.

Yedincisi tamamlanan Yoğun bakım sertifikalı eğitim programının başarıyla tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, kursa katılan personele ve Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi Aynur Kocak ve ekibine teşekkür etti. Program sonunda Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek başarılar diledi.