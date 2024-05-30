Yozgat Valiliği tarafından “Nüfus cüzdanlarınızı Çipli T.C. Kimlik Kartı ile değiştirdiniz mi?” denilerek vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Siz nüfus cüzdanlarınızı Çipli T.C. Kimlik Kartı ile değiştirdiniz mi? Son tarih 2024 yılı sonu. Çipli T.C. Kimlik Kartı’nın getirmiş olduğu yenilikler; Yaşamınızı kolaylaştırır, daha hızlı hizmet almanızı sağlar, kolay taşınabilir, taklit edilemez, üstün güvenlikli, çipli T.C. Kimlik Kartı başvurunuzu en yakın nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.