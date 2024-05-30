TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliği, Yozgat Çamlığı Milli Parkında Milli Parklar Müdürlüğü işbirliğiyle biyolojik çeşitlilik temalı doğa eğitimi etkinliği düzenledi.

Etkinliğe TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Sakarya İlkokulu öğretmeni Berrin Duran, Milli Parklar Müdürlüğü personeli ve 1-A sınıfı öğrencileri katıldı.

Etkinlik İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman ve öğretmen Berrin Duran liderliğinde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş sırasında Yozgat Çamlığında bulunan kar kuyuları, karınca yuvaları, ağaçlar ve bitkiler hakkında öğrencilere bilgi verildi. Ayrıca, biyolojik çeşitlilik, sıfır atık, doğayla uyumlu yaşam ve doğal varlıkların korunması gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler, gözlem kutuları ile doğada gözlem yapma fırsatı buldular. Daha sonra, Doğa Eğitim Merkezine geçilerek Milli Parklar Müdürlüğü personeli tarafından Yozgat'taki yaban hayatı, biyolojik çeşitlilik, su varlıkları ve Yozgat Çamlığı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilciliğinin, doğa eğitimi ve farkındalık yaratma amacıyla düzenlediği bu tür etkinliklerle çevre bilincini artırmaya devam edeceği bildirildi.