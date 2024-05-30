Yozgatlı kadrolu öğretmenleri de ilgilendiren iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 3 Haziran'da başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı.

Buna göre başvurular 3-7 Haziran tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak ve atamalar 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran tarihinden itibaren yapılacak.