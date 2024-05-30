İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından İslam Medeniyetinin karşılaştırıldığı, ''Toprak ve Ateş Medeniyeti'' konulu konferansıyla devam etti. Son olarak Akdağmadeni’nin yetiştirdiği müzisyenlerden Ender Tekin'in Fetih ve Gazze ezgilerini seslendirdiği konserle son buldu.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programa Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, Belediye Başkanımız Nezih Yalçın, Cumhuriyet Savcısı Abdulsamet Karaerkek, Siyasi Parti Temsilcileri, Belde Belediye Başkanları, Kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda bir konuşma yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Bugün burada insanlığın yüz karası, günümüzün utanç vesilesi Gazze soykırımında masumların yanında olalım, derdimizi İstanbul'un Fethi ile bütünleştirelim, fetih ruhunu diri tutalım hedefiyle bir araya geldik. Programa katılan tüm vatandaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Henüz kısa bir süre önce duyuru yapmamıza ve belediye olarak sadece öncü olarak destek vermemize rağmen, gönüllü arkadaşlarımız ve elini taşın altına koyan duyarlı vatandaşlarımız 3 gündür yoğun bir program icra ediyor. Öncelikli amacımız bu zulüm bizim açımızdan sıradanlaşmasın, mücadele ruhumuzu, zalime öfkemizi diri tutalım idi. İkinci amcamız ise kararınca kararınca Refah’ta, Gazze’de1 damla suya, 1 lokma ekmeğe muhtaç hale getirilen kardeşlerimize destek olmaktı. Çağrımızla doğrudan yardım kuruluşlarının resmî hesaplarına bağış yapan kardeşlerimize, bu süreçte gece gündüz çalışan gönüllü vatandaşlarımıza, düzenlenen kermeste hiç bir karşılık beklemeden destek olan ablalarıma, bacılarıma, Fetih Programımıza sponsor olan İş İnsanı Hasan Şahingöz ve Av. Zübeyir Kayahan'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca 29 Mayıs 1453’te İstanbul’u fethederek Peygamber Aleyhisselam’ın övgüsüne mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan dedemiz, Fatih Sultan Mehmet Han’ı saygı ve hürmetle yad ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından fetih programının ana sponsorları olan İş İnsanı Hasan Şahingöz ve Av. Zübeyir Kayahan’a Belediye Başkanı Nezih Yalçın tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Program Gazze’de soykırıma ve sürgüne tabi tutulan kardeşlerimize edilen dualarla son buldu.