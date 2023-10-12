Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yeni Torba Yasa, tarlası olan çiftçileri büyük bir değişiklikle karşı karşıya bırakacak. Çiftçilerin ekecekleri ürünleri belirleme yetkisi artık tarım il ve ilçe müdürlükleri ile bakanlığa ait olacak. Ayrıca, çiftçilerin arazilerini iki yıl üst üste ekmemeleri halinde devlet bu arazileri başkalarına kiralayabilecek veya elinden alabilecek.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Mayıs 2023'teki seçimler öncesinde mazotun litresinin 19 lira iken bugün 40 liraya çıktığına dikkat çekerek, "Bu fiyat artışları çiftçilerin üretim yapma kabiliyetini nasıl etkileyecek?" sorusunu sordu.

Suiçmez, "TÜİK verilerine göre, buğdayda yüzde 87, mısırdan yüzde 77, pirinçten yüzde 65, arpada yüzde 67, ay çiçeğinde yüzde 60, kırmızı mercimekte yüzde 57 oranında kendi kendimize yetiyoruz. Temel ürünlerin yerel üretimini artırmak için uzun vadeli politikalar ve somut önlemler gerekiyor" dedi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, "Çiftçilerin üretimde kalabilmesi için gübre, mazot, ilaç, yem ve tohum gibi ürünleri kullanabilmeleri gerekiyor. Ancak bu ürünlerde yurtdışına bağımlıyız. Seçim öncesinde litresi 19 lira olan mazot, bugün 40 lira seviyelerine çıktı. Bu, yüzde 100'lük bir fiyat artışı demek. Çiftçinin traktörü lüks bir tüketim aracı değil. KDV ve ÖTV oranlarının düşürülmesi ve desteklerin artırılması gerekiyor. Gübre fiyatlarının yükselmesine rağmen çiftçilere gübre kullanmamaları önerilirse, bu üretimi durdurmak anlamına gelir" diye konuştu.

"PARA CEZASI DA GELEBİLİR"

Suiçmez, tarımsal üretim planlamasının zorunlu hale gelebileceğini ifade etti. Çiftçilerin ne ekim yapacaklarını belirleme yetkisinin tarım il ve ilçe müdürlükleri ile bakanlığa ait olabileceğini ve bu yetkililerin bu ürünleri ekmeyenlere uyarı, destek kesintisi ve idari para cezası verebileceğini belirtti. Örneğin, çiftçilere mısır ekimine zorlama getirildiğinde ve mısır ekim maliyeti bu yıl 6 bin TL'yi aştığında, çiftçiler zarar edecekleri bir ürünü neden ekmeye zorlansınlar?

Suiçmez, "Atıl arazilerin tarım için kullanılması hedefleniyor gibi görünse de, bu madde uygulandığında atıl arazilere sahip çiftçiler arazilerini kaybedebilir ve bu araziler çok uluslu şirketlerin eline geçebilir. Ayrıca, bu arazileri kiralayanlar, bu maliyetler ve yetersiz desteklerle kar edebilirler mi, bunun kesin bir yanıtı yok. Sonuç olarak, bu yasa hızla meclisten geçirildi ve şu an bile bakanlığın nasıl uygulanacağını bilmediği bir durum" dedi.

"DOMATES 1 TL'YE ASLA İNMEZ"

Suiçmez, maliyetlerin hızla arttığını ve kışlık ekimlerin bu koşullarda nasıl yapılacağını sordu. Gıda enflasyonunun yüzde 75'lere ulaştığını ve artmaya devam ettiğini belirtti. Üretim krizinin bu ortamda artarak devam edeceğini ve tüketicilerin daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalacağını söyledi. Üretim maliyetleri düşmedikçe, tüketici fiyatlarının düşmeyeceğini belirtti ve "Domatesin 1 TL'ye düşmesini beklemeyin, aksi takdirde çiftçiler ekmeyi bırakabilir" dedi.(Haber Merkezi)