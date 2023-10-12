Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:18     06:40     12:32     15:42     18:15     19:32

Akdağmadeni    05:13     06:36     12:28     15:37     18:10     19:28

Aydıncık             05:16     06:39     12:31     15:39     18:12     19:30

Boğazlıyan         05:16     06:38     12:31     15:40     18:13     19:30

Çandır                 05:14     06:36     12:30     15:40     18:14     19:31

Çayıralan            05:15     06:37     12:30     15:39     18:12     19:29

Çekerek              05:15     06:37     12:29     15:39     18:12     19:28

Kadışehri            05:14     06:37     12:29     15:37     18:11     19:28

Saraykent           05:15     06:37     12:30     15:39     18:12     19:29

Sarıkaya              05:16     06:38     12:30     15:40     18:13     19:30                    

Şefaatli               05:18     06:40     12:33     15:42     18:15     19:32

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Sorgun                05:16     06:39     12:31     15:40     18:13     19:31

Yenifakılı            05:17     06:39     12:32     15:41     18:14     19:31

Yerköy                05:19     06:42     12:34     15:43     18:16     19:33

Kaynak: İleri Gazetesi