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Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:18 06:40 12:32 15:42 18:15 19:32

Akdağmadeni 05:13 06:36 12:28 15:37 18:10 19:28

Aydıncık 05:16 06:39 12:31 15:39 18:12 19:30

Boğazlıyan 05:16 06:38 12:31 15:40 18:13 19:30

Çandır 05:14 06:36 12:30 15:40 18:14 19:31

Çayıralan 05:15 06:37 12:30 15:39 18:12 19:29

Çekerek 05:15 06:37 12:29 15:39 18:12 19:28

Kadışehri 05:14 06:37 12:29 15:37 18:11 19:28

Saraykent 05:15 06:37 12:30 15:39 18:12 19:29

Sarıkaya 05:16 06:38 12:30 15:40 18:13 19:30

Şefaatli 05:18 06:40 12:33 15:42 18:15 19:32

Sorgun 05:16 06:39 12:31 15:40 18:13 19:31

Yenifakılı 05:17 06:39 12:32 15:41 18:14 19:31

Yerköy 05:19 06:42 12:34 15:43 18:16 19:33