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Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 12 Ekim 2023 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 27.7476 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 27.7445 liradan, satış fiyatı ise 27.7509 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.56'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 29.5834 TL'den yapan euro şu anda 29.5543 TL alış ve 29.6125 TL satış fiyatına sahip. (Haber Merkezi)