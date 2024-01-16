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Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

Düzenlenen kermeste hazırlanan malzemeler satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, Filistin için farkındalık oluşturmak için kermes düzenlendiğini belirtti.

İnsanca yaşamanın arzusunda olduklarını belirten Batur, "Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Çocuklar katlediliyor, masum anneler katlediliyor, babalar katlediyor, yaşlılar katlediliyor. Bu zulmün ne kitapla ne de kalemle izahı mümkün değildir. Bu zulüm, kan kaybı dursun, insanlar mutlu, huzurlu, kardeşçe birlikte yaşasın" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Batur, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.