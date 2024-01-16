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Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, ilçede düzenli olarak yapılan deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Alperen Yıldırım, göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik etti.

İlçe genelinde eğitim veren tüm ortaokullarda her ay düzenli olarak deneme sınavı gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Yıldırım, ocak ayında yapılan denem sınavı kapsamında ilk üçe giren 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf öğrencileri ile buluştu.

Öğrencilere göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eden Yıldırım, derslerinde başarılar diledi.