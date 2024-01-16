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Kurum çalışanlarının sıkıntılarını gerekli mercilere taşımaya devam ettiklerini ifade eden Genel Başkan Osman Taşçı, Çok düşük maaş alan, promosyon ödemeleri ile ilgili sıkıntı yaşayan vekil olarak çalışanların dosyalarını Milletvekili Ethem Sedef’e teslim ettiklerini söyledi.

Diva Sen Genel Başkanı Osman Taşçı, “Uzun yıllardır görev başında olup da kadrodan faydalanamayan, hali hazırda görev yapan ve 2018-2023 yılları arasında görev yapmış ama çeşitli sebeplerden dolayı görevde olmayan tüm vekil imam hatip ve müezzin kayyımlara mağduriyet olmayacak şekilde kadro getirmenizi önemle talep ediyoruz” dedi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Genel Başkan Osman Taşçı; “Bu konuda çok mağduruz, kadrolular ile aynı işi yaptığımız halde görev süremiz çok kısıtlı ve asgari ücretin altında maaş almamız çok mustarip bir durum. Vekil imam hatipler Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin kadar kişilerdir veya daha azdır. Sayın milletvekillerim, muhterem başkanlarım, lütfen bizim sesimiz olun. İçimizde yeni evlenecek yuva kuracak kardeşlerimiz var lakin maaşı düşük olduğu için ve kadrolu gibi asıl olmadığı için her an görevinin son bulma ihtimali var. Bu sebepten ötürü yuva kurmak isteyen hocalarımız yuva kuramıyor. Hatta geleceğe dair planlar bile yapamıyor. Evli, çoluğu çocuğu olan, evi kira hocalarımızda var. Maaşları düşük olduğu için kimi hocalarımızın yuvalan bozulmakta. Sayın milletvekillerim vekil imam hatip ve vekil müezzin kayyımlara kadro eklenmesine, TBMM’ye sunulmasına meselesinin 2’nci torba yasa maddelerine ve görevde olan bütün vekil din görevlilerine tarih kısıtlaması olmadan uzun yıllardır görev başında olup ta kadrodan faydalanamayan, hali hazırda görevde olan ve 2018-2023 yılları içerisinde görev yapmış ama çeşitli sebeplerden dolayı görevde olmayan hocalarımıza mağduriyet olmayacak şekilde kadro talep ediyoruz. Saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Siz sayın milletvekillerimize, cumhurbaşkanımıza, meclis başkanlarımıza ve meclis üyelerine cânı gönülden güveniyoruz, mağduriyetlerimizi en kısa zamanda gidereceğinizi umuyoruz. Vekil hocalarımızla birlikte mağduriyetimizi hep birlikte dile getirmek istedik gereğinin yapılmasını arz ederiz" dedi.

Taşçı, "Türkiye genelinde birçok vekil din görevlilerimiz bizlere dönüş yapmaktadır. Tüm vekil din görevlilerin çaresizliği Ve isteği adına sizlerin yardımı ile vekillere belirli bir tarih şartı konulmaksızın uzun yıllardır görev başında olup ta kadrodan faydalanamayan, halihazırda görevde olan ve 2018-2023 yılı içerisinde görev yapmış ama çeşitli sebeplerden dolayı görevde olmayan hocalarımıza mağduriyet yaşanmayacak şekilde kadro talep ediyoruz gereğinin yapılması arz olunur. Hazırladığımız bu dosya Türkiye genelindeki tüm vekil din görevlileri tarafından istişare edilerek hazırlanmıştır. Önemli mağduriyetler, Kadrolu olmamak, Kadrolular gibi asıl olmamak, hiç bir özlük hakkına sahip olmamak, izin alındığında maaştan kesilmesi, resmi haftalık iznin olmaması, Tüm sosyal haklardan yararlanmamak” ifadelerini kullandı.