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En büyük yatak perakendecisi olan "Bensons for Beds", 166 mağazasıyla ülkede faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, yeni bir pozisyon olan "Baş Uyku Sorumlusu"nu (CSO) arayışına girdiğini duyurdu. Bu ilginç pozisyona seçilen kişi, 6 aylık yarı zamanlı bir görev süresi boyunca 874 saatlik özel bir eğitim alacak ve karşılığında 10 bin sterlin (yaklaşık 380 bin TL) ödeme alacak.

Bensons For Bed tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Ocak ayının ikinci haftası, yeni bir iş arayışına girenler için oldukça popüler bir dönem olarak öne çıkıyor.

Kariyer değişikliği düşünenlerin yüzde 38'i daha yüksek bir gelir elde etme arzusuyla, yüzde 29'u mevcut işlerinin aşırı stresli olması nedeniyle ve neredeyse dörtte biri (yüzde 23) sadece yeni bir deneyim yaşamak amacıyla iş arayışına girdiklerini belirtiyor.

BAŞ UYKU SORUMLUSU"NUN GÖREV TANIMI

Bensons İK Müdürü Carrie Westwell'e göre seçilen kişi, her iki haftada bir yatak, ayda dört yastık ve her altı haftada bir de baza test etme şansına sahip olacak. Pozisyon "tamamen uzaktan" yürütülecek olup, başvuru sahiplerinin pazarlama ya da sosyal medya alanında üniversite yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

Westwell, "Bu, mevcut gelirini artırmak isteyen veya daha büyük bir adım atıp kariyerini değiştirmeye karar vermeden önce yatak sektörünü tanımak isteyen herkes için mükemmel bir rol" diyor.

MESAİNİN TAMAMI UYKUDA GEÇMEYECEK

İşin temel unsurlarından biri aynı zamanda Huntingdon'daki Bensons fabrikasını ziyaret etmek olacak.

Baş Uyku Sorumlusu, yatak ve yatak tedarik zincirinin işleyişini öğrenmek için inovasyon ekibiyle zaman geçirme fırsatı bulacak, bu da mesai saatlerinin tamamen uykuda geçmeyeceği anlamına geliyor.

Baş Uyku Sorumlusu aynı zamanda, uyku konusundaki bilgi ve anlayışını geliştirmek amacıyla kötü uykuya neden olan tetikleyicileri tanıyacak ve insanların optimal uyku düzenini geliştirmelerine yardımcı olacak iyi alışkanlıkları öğrenmek için çaba harcayacak.

Bu eğitimin 14 saatten fazlası 'yatakta' geçirilecek.

BAŞVURU İÇİN ARANAN NİTELİKLER

Bu rol için başvuran adayların, neden bu rol için uygun olduklarına dair bir içerik oluşturmaları bekleniyor. Bu süreçte güçlü yazılı iletişim becerilerine sahip olmaları da gerekiyor.

Şirket, bu rolün geleneksel bir işle bir arada yürütülebileceğini belirtiyor. Ankete katılanların yüzde 10'u, geçen yıl 'gelirlerini artırmak için bir ek işe başladıklarını' ifade ediyor.

Eski kıyafetleri web sitelerinde veya uygulamalarda satmak, ankete katılanların yüzde 21'i için ek gelir elde etmenin en popüler yolu olarak öne çıkıyor.

Diğer yan gelir kaynakları arasında evcil hayvan bakıcılığı (yüzde 5), ayak kalıpçılığı (yüzde 3) ve evcil hayvan çizimi yapmak (yüzde 1) bulunuyor.

Haftada 10 saatlik tipik bir ek iş, İngiltere standartlarına göre ayda ortalama 229 sterlin (yaklaşık 11.5 bin TL) kazandırıyor ve her beş kişiden biri bu yıl yeni bir girişim başlatma planı yapıyor; redaksiyon, ürün testi ve veri girişi de popüler seçenekler arasında yer alıyor.